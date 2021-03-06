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В Алтайском крае восстановили движение, прерванное на одной из дорог из-за метелей

Автодорогу от Змеиногорска до Рубцовска на участке от нулевого до 71 км открыли по всем направлениям для всех видов транспорта

БАРНАУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Движение восстановили по автодороге в Алтайском крае, закрытой накануне из-за сильной метели, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В связи с улучшением погоды и стабилизацией ситуации снято ограничения движения для всех видов транспорта на ранее закрытой автодороге от Змеиногорска до Рубцовска на участке от нулевого до 71 км. На данный момент трасса открыта по всем направлениям для всех видов транспорта", - говорится в сообщении без уточнения времени снятия ограничений.

Как сообщалось, дорога К-03 от Змеиногорска до Рубцовска была закрыта накануне из-за метелей, бокового ветра и отсутствия видимости. Это уже не первые ограничения в регионе в марте текущего года. Так, 1 и 2 марта в Алтайском крае из-за непогоды закрывали участки двух федеральных трасс и пяти региональных автодорог.

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