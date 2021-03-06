Один из первых в СССР подводных роботов появился в экспозиции севастопольского музея

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. "Подводный трактор" - один из первых в СССР аппаратов для работы на морском дне - стал экспонатом Музея фортификационных сооружений в Балаклаве (город в составе Севастополя). Об этом сообщил ТАСС директор музея Юрий Тарариев.

"В экспозицию нашего музея включен "подводный трактор", "морской луноход" МТК-200. Это очень ценное для нас приобретение, потому что этот аппарат - один из первых в СССР морских телеуправляемых комплексов", - рассказал собеседник.

По его словам, его уже могут увидеть посетители. "МТК-200 не зря сравнивают с луноходом: они действительно очень похожи внешне, только этот - под водой. У него есть гусеницы для передвижения по дну и винты для подруливания, манипуляторы для выполнения работ и камера, изображение которой передается на корабль к оператору по кабелю", - рассказал Тарариев.

Он отметил, что МТК-200 был передан компанией "Черноморнефтегаз", которая ведет добычу углеводородов в Черном и Азовском морях. Комплексы этого типа с 1970-х годов использовались для задач Военно-морского флота СССР (например, обследования затонувших субмарин и аварийно-спасательных операций), но данный аппарат применялся для подводных работ на объектах нефтегазовой добычи, расположенных на шельфе около Крыма.

"Сейчас мы ведем переговоры с "Черноморнефтегазом" и просим, чтобы нам передали еще один раритетный подводный телеуправляемый аппарат. Он - единственный в своем роде, так как был сделан для предприятия на заказ", - добавил директор музея.