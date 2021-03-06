Около 100 российских лыжников примут участие в гонках на упряжках в Мурманской области

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Чемпионат по снежным видам спорта "Северный прорыв" пройдет с участием порядка 100 российских спортсменов 3 и 4 апреля 2021 года в городе Кировске Мурманской области. Его программа призвана содействовать развитию Русского Севера, сообщила в субботу ТАСС один из организаторов мероприятия, вице-президент Федерации ездового спорта России Ирина Воронцова.

"Мы проводим большой культурный фестиваль как для жителей Севера, так и для спортсменов с разных уголков страны. Он пройдет на профессиональном стадионе "Тирвас" в городе Кировске 3 и 4 апреля", - сообщила Воронцова. По ее словам, в соревнованиях этого сезона примут участие жители Северо-Западного федерального округа, а также Московской и Самарской областей.

Воронцова отметила, что спортсмены будут соревноваться в гонках на собачьих упряжках с нартами, а также в скиджоринге, когда ездовая собака ведет лыжника, связанного с ней эластичным шнуром. Проведение "Северного прорыва" позволит внести вклад в сохранение культурного наследия и вынести вопросы его сохранения на международный уровень, добавила она. "Многие спортсмены и выпускники профильных вузов сейчас готовят диссертации на тему развития ездового спорта, разрабатывают стандарты и методики подготовки спортсмена и спортивной собаки - от физической подготовки до правильного питания и восстановления", - отметила организатор мероприятия.

Она добавила, что соревнования с участием представителей стран Арктической зоны в 2020 году были отложены из-за пандемии, тем не менее большой интерес к мероприятию проявили Финляндия, Швеция и Норвегия. "Мы хотим дальше, в 2022 году, вывести его [чемпионат] на международный уровень", - сообщила Воронцова.

Организатором соревнований выступит Федерация ездового спорта России при поддержке Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Министерства науки и высшего образования РФ.