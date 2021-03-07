Фестиваль "Байкальская миля" прошел с ограниченным числом участников из-за пандемии

УЛАН-УДЭ, 7 марта. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль скорости "Байкальская миля" в Бурятии прошел с ограниченным числом участников и зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В этом году из-за ограничительных мер сам фестиваль не такой масштабный, как в прошлые годы, он поменял формат: состоялся автомотопробег гранд-тур "Байкальская миля" для 13 экипажей, стартовавших 19 февраля из Санкт-Петербурга. В Бурятии, на озере Байкал, 6-7 марта состоялись заезды, но без массового участия зрителей", - сообщили организаторы.

Участники гранд-тура начали автомотопробег от здания штаб-квартиры Русского географического общества в Петербурге. За две недели они преодолели более 6 тыс. км и выполняли во время путешествия специальные маршрутные задания.

"В Бурятии гости из Москвы и Санкт-Петербурга побывали в Байкальском биосферном заповеднике, Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре, познакомились с старообрядцами в селе Тарбагатай, побывали в центре традиционного буддизма в России - Иволгинском дацане, - рассказала ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. - По ходу следования по маршруту участники гранд-тура рассказывали о путешествии и знакомстве с республикой в соцсетях, это важно для нашего региона, для того, чтобы он был узнаваем: кроме Байкала, туристам у нас можно много чего увидеть и чему приятно удивиться".

В эти выходные в селе Максимихе Баргузинского района состоялись соревнования фестиваля скорости "Байкальская миля". Заезды проходили на специально оборудованных ледовых трассах протяженностью 1/8 мили (200 м) и в 1 милю. "Фестиваль проходит с соблюдением всех норм и требований природоохранного законодательства: обеспечено наличие биотуалетов, пунктов сбора отходов с вывозом мусора. Техническое обслуживание, заправка, мойка используемой транспортной техники проводится в стационарных пунктах вне водоохранной зоны озера Байкал", - отметила Бадмацыренова.

В прошлом году "Байкальская миля" состоялась в конце февраля. В скоростных заездах на байкальском льду приняли участие 900 человек в составе 70 команд из России, Франции, Германии, Польши и Италии, было представлено 114 единиц техники.