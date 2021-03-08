В Карачаево-Черкесии на ближайшие трое суток объявили лавинную опасность

ЧЕРКЕССК, 8 марта. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах объявлено на период с 9 по 11 марта в Карачаево-Черкесии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ГУ МЧС по КЧР.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказская ВС" (ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы"), в период с 9 марта по 11 марта в горах КЧР лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по региону порекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды. По данным ведомства, в республике облачно с прояснениями, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пойдет дождь, мокрый снег, снег, ветер западный с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается минус 5-10 градусов, в горах местами до 15 градусов мороза, днем - плюс 2-7 градусов, в горах от минус 4 до плюс 1 градуса.