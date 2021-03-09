Морские туристические маршруты в Сахалинской области запустят в июне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Сахалинские власти запустят в регионе морские туристические маршруты уже в июне 2021 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра туризма области Андрей Ромашевский.

"На Монерон [остров в Татарском проливе, Сахалинская область] точно будет старт [туристического маршрута] в июне - первые туры начнутся уже с дайвингом и экскурсиями. Если говорить про южную группу Курильских островов, эта история тоже, я думаю, начнется в июне. Еще одна задача у нас стоит, опять же, в июне запустить маршрут [село] Охотское - [маяк] Анива (морской маршрут вдоль одной из двух южных оконечностей Сахалина)", - рассказал глава ведомства.

По информации областных властей, позже начнет работать круизный маршрут вдоль второй южной оконечности Сахалина - от города Невельска до мыса Крильон. Все маршруты запустят в тестовом режиме. Если такой вид туризма будет пользоваться популярностью, количество предлагаемых направлений увеличат.

Ранее в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко сообщалось о намерении создать в регионе круизные маршруты с помощью двух новых паромов, изначально предназначенных только для грузопассажирских перевозок между Сахалином и Курилами. Кроме того, планировалось организовать путешествия на катамаранах мимо бухт и японских маяков юга Сахалина.

Специально для морского грузопассажирского сообщения между Сахалином и Курилами в Санкт-Петербурге с 2018 года построили два современных грузопассажирских парома "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов", на остров они еще не прибыли. Сейчас на этом маршруте работает только одно судно - теплоход "Игорь Фархутдинов". Новые паромы имеют повышенный ледовый класс и приспособлены к длительной автономной работе в любое время года. Каждый из них сможет перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены одно-, двух- и четырехместные каюты для семей с детьми. Также есть каюты, предназначенные для людей с инвалидностью.

Повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.