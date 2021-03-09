Потепление начнется на Кубани на предстоящих выходных

КРАСНОДАР, 9 марта. /ТАСС/. Весеннее потепление после непривычно снежной зимы начнется в Краснодарском крае на предстоящих выходных, но воздух будет прогреваться постепенно, в пределах одного-двух градусов в сутки. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования краснодарского Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник.

"Холод продолжит проникать на территорию Краснодарского края до конца текущей недели, переломный момент произойдет в выходные - температура воздуха пойдет вверх в пределах одного-двух градусов в день. В целом начнется потепление, но пока не выше плюс 7-8 градусов", - сказал Колесник, уточнив, что привычной для марта в Краснодарском крае погоды с температурой воздуха около плюс 15 градусов и выше ожидать пока рано.

Он добавил, что осадки в виде снега и мокрого снега по краю ожидаются в течение текущей недели. Касаемо текущей ситуации в Сочи, собеседник агентства отметил, что выпало порядка 5-10 мм осадков, что считается умеренными осадками, категория неблагоприятных метеорологических явлений не достигнута.

Зима в 2021 году в Краснодарском крае была непривычно морозной и снежной. Так, например, в январе синоптики зафиксировали температурный минимум за последние три года - температура воздуха опустилась до минус 17,5 градуса. Из-за погоды в регионе на месяц отсрочили старт весенней посевной кампании. Во вторник в Сочи снова пошел снег, по данным Упрдор "Черноморье", на Мамайском перевале на трассе А-147 Джубга - Сочи действует ограничение движения в связи с ликвидацией последствий выпавших обильных осадков в виде снежной крупы.