В Калуге запустили обратный отсчет до празднования 60-летия полета Гагарина в космос

ТАСС, 9 марта. Часы обратного отсчета до празднования 60-летия первого полета человека в космос запустили в Калуге перед зданием Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в День рождения Юрия Гагарина. Об этом во вторник журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным пресс-службы, символические часы изготовил Калужский электромеханический завод. Они завершат свой отсчет 12 апреля в 9 часов 7 минут. "Именно в это время 60 лет назад с космодрома Байконур стартовал корабль "Восток", пилотируемый первым летчиком-космонавтом СССР Юрием Алексеевичем Гагариным", - уточнили в пресс-службе.

В правительстве региона добавили, что центральным событием празднования 60-летия первого полета человека в космос станет открытие 12 апреля, в День космонавтики, второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.