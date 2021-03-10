Власти Камчатки выделили из бюджета края 50 млн рублей на поддержку оленеводов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере 50 млн рублей из бюджета региона выделены на выплату заработной платы камчатским оленеводам, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В начале марта заместитель председателя правительства края Роман Василевский посетил оленеводческие звенья Олюторского и Пенжинского районов Камчатки, где отмечается ряд финансовых трудностей.

"На предприятиях намечается невыплата заработной платы оленеводам и сотрудникам оленеводческих предприятий. На сессии законодательного собрания на развитие оленеводства были выделены дополнительные 50 млн рублей. Эти деньги в первую очередь будут направлены на погашение долгов по зарплате", - цитирует пресс-служба слова Романа Василевского.

Общая сумма долгов по заработной плате работникам оленеводческих звеньев Камчатки не сообщается.

По информации главы региона Владимира Солодова, в 2021 году на поддержку оленеводства планируется направить около 300 млн рублей. Всего на территории региона работают девять оленеводческих предприятий.