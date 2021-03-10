Пловцы из разных стран планируют летом за 30 часов проплыть 120 км по Байкалу

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Команда из восьми пловцов из разных стран планирует за 30 часов проплыть 120 км по Байкалу в июне 2021 года. Об этом в среду сообщил в своем Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В июне восемь пловцов из разных стран за 30 часов намерены переплыть Байкал из поселка Выдрино в Иркутск. Это 120 км. Если вдуматься, тоже кажется немыслимым. Тем не менее пловцы из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и нашей страны серьезно к этому готовятся", - написал Кобзев.

Он также сообщил, что 16 марта российский фридайвер Алексей Молчанов планирует проплыть 80 м под байкальским льдом и претендует на рекорд Гиннесса.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и самое популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. 2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. Одним из первых мероприятий стал матч на льду озера с участием звезд отечественного хоккея. Игра состоялась 8 марта.