Пермские села с населением от 250 до 2 тыс. человек обеспечат сотовой связью

ПЕРМЬ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края намерены до 2023 года обеспечить сотовой связью и мобильным интернетом все населенные пункты региона, где проживают от 250 до 2 тыс. человек, сообщается в среду на портале регионального правительства.

"В ближайшие три года в Пермском крае все населенные пункты численностью от 250 до 2 тыс. человек будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом. Свыше 15 тыс. жителей региона по итогам работ получат доступ к сотовой связи. Очередность подключения населенных пунктов определяется технической возможностью - близостью расположения узла связи к населенному пункту", - приводятся в сообщении слова и.о. министра информационного развития и связи края Андрея Хорошева.

По данным краевого правительства, на начало 2021 года доля охвата сотовой связью и мобильным интернетом составила 97,5% населения, это почти 2,5 млн жителей. В ближайшие три года базовые станции появятся в 72 населенных пунктах Прикамья численностью от 100 жителей. В прошлые два года связь провели в 48 населенных пунктов, с появлением мобильной связи около 20 тыс. жителей получили доступ к информационным порталам, медиаресурсам, социальным сетям, а также к Единому порталу госуслуг.

Кроме того, ведется работа по обеспечению связью автодорог. В настоящее время совершить экстренный вызов можно с почти 90% всех трасс Пермского края, а к 2025 году этот показатель увеличат до 100%.