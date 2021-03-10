Липецкие власти завершат перевод общественного транспорта на тендерную основу в 2022 году

ТАСС, 10 марта. Власти Липецкой области планируют летом 2022 года полностью завершить перевод системы общественного транспорта региона на тендерную основу, с помощью которой будут выбирать перевозчиков для осуществления маршрутов. Об этом сообщил вице-губернатор Липецкой области Илья Тузов.

"Всю муниципальную маршрутную сеть планируется перевести на контрактную систему к июлю 2022 года. В прошлом году отторговали в середине года областные маршруты, в этом году осенью торгуем городские маршруты. К середине следующего года задачу завершим", - сообщил Тузов во время круглого стола по вопросам развития транспорта в Общественной палате РФ.

Вице-губернатор пояснил, что контрактная система позволяет привлечь перевозчика к ответственности "за рваные сиденья, за грязные автобусы, за непродезинфицированный салон". Тузов напомнил, что 80% от объема работы общественного транспорта региона приходится на город Липецк, где задействованы два муниципальных предприятия и 20 частных перевозчиков.

В феврале прошлого года губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что систему общественного транспорта региона на тендерную основу планируется перевести летом 2020 года. Также региональные власти намерены были пересмотреть схему распределения маршрутов между частными и муниципальными компаниями.