В Мордовии объединят администрацию главы республики и аппарат правительства

ТАСС, 10 марта. Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали законопроект об объединении аппарата правительства республики и администрации главы Мордовии в один орган - Администрацию главы и правительства Республики Мордовия - с целью оптимизации органов власти.

Как рассказал депутатам председатель комитета по законодательству и законности Госсобрания Мордовии Валерий Алехин, согласно документу, формировать новый исполнительный орган будет руководитель региона, он же принимает решение об отставке администрации.

26 февраля в ходе заседания Госсобрания Мордовии врио главы Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости устранения дублирующих функций органов власти и их реформировании.

Ранее Здунов раскритиковал работу кабинета министров и объявил об отставке регионального правительства. В среду в ходе сессии Госсобрания он подчеркнул, что создание единого органа власти не повлияет на работу и.о. министров.