Объекты культурного наследия в горных районах Северной Осетии отреставрируют к 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании отреставрируют 14 объектов культурного наследия, находящихся преимущественно в горах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"К 1100-летию крещения Алании в Северной Осетии отреставрируют 14 объектов культурного наследия, на десяти из них уже ведутся работы, это Зругский храм, Дом-музей основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова в Наре и жилое здание-замок с остатками церковного здания в селении Кумбулта. Сейчас идет реставрация фасада Музея осетинской литературы во Владикавказе", - говорится в сообщении. В настоящее время продолжаются работы и в святилище в Дагоме, башнях в Донисаре и Луаре, а также в средневековом храме в селении Тли. В старинной церкви в селе Фараскат работы уже завершены, а также полностью восстановлена стена Осетинской церкви.

Основные торжественные мероприятия намечены на 2022 год.

Выставки, издание книг

К празднику в Государственном Эрмитаже будет организована выставка "Аланы. Сокровища аланских князей". С издания репринта журнала "Христианская жизнь" за 1911 год стартовал масштабный проект "Аланская библиотека", приуроченный к 1100-летию крещения Алании. Единственное для своего времени религиозно-просветительское издание на осетинском языке с небольшими перерывами выходило до 1916 года по инициативе священнослужителей и мирян Владикавказско-Моздокской епархии.

Готовится к выпуску и серия "Аланская библиотека", которая будет включать в себя 17 книг. Это будут издания широкого охвата: научные, научно-популярные, художественные. Их выпуск рассчитан до 2022 года. Инициатор проекта - комитет по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии, общая сумма финансирования - 5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Кроме того, в рамках подготовки к историческому юбилею в республике планируется проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

На 2020-2021 годы планируется создать интерактивный свод историко-архитектурных памятников Севера и Юга, куда войдут около 810 объектов культурного и исторического наследия. Разработкой свода объектов, а также созданием интерактивной карты, занимаются сотрудники сразу трех организаций: комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии, госучреждения "Наследие Алании" и Института истории и археологии республики.

В 2022 году запланированы проведение ярмарок, открытие выставок, презентации проектов, созданных в 2020 и 2021 годах.

Памятная дата

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1 100 лет назад. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 1100-летия крещения Алании. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, его реализацию предполагается осуществить за период с 2020 по 2022 год.