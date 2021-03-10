Власти Кировской области планируют создать в регионе агропромышленный кластер

КИРОВ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают создать в регионе агропромышленный кластер "Вятка AgroFoоd" для кооперации сельхозпредприятий, перерабатывающей промышленности, научно-образовательных и сервисных организаций, сообщается в среду на сайте правительства области.

"В Вятском государственном агротехнологическом университете прошла презентация проекта стратегии развития агропромышленного кластера "Вятка AgroFoоd". Как отметили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, целью создания кластера является формирование эффективной системы сотрудничества и кооперации сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, научно-образовательных, инфраструктурных и сервисных организаций для повышения конкурентоспособности каждого бизнеса и агропромышленного комплекса Кировской области в целом", - говорится в сообщении.

По словам замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Ларисы Агалаковой, кластер позволит оптимизировать издержки, направленные на продвижение продукции. "Совместные проекты помогут реализовать выход на электронные торговые площадки, по линии центра поддержки экспорта продвижение региональных брендов за рубеж и создание коллективного бренда даст толчок развитию региона", - цитирует пресс-служба Агалакову.

Как уточнила ТАСС Агалакова, кластер планируют создать в этом году. По ее словам, на данный момент около десяти предприятий уже высказали намерение присоединиться к кластеру. "Инициатором создания кластера выступил "Вятский государственный агротехнологический университет", заинтересованы крестьянские фермерские хозяйства, система потребительской кооперации. Мы рассчитываем, что в итоге кластер объединит около двадцати участников", - сказала Агалакова.

На сегодняшний день на территории Кировской области ведут деятельность четыре территориальных кластера - туристско-рекреационный, кластер информационных технологий, а также биотехнологический и биофармацевтический.