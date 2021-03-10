В Ингушетии намерены полностью выполнить программу расселения аварийного жилья к 2023 году

МАГАС, 10 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены досрочно завершить реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и переселить людей из аварийного жилья до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В 2020 году в Ингушетии был перевыполнен план по переселению людей из аварийных домов в 5,6 раза - в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в течение прошлого года в регионе были переселены 56 человек. Всего же в республике необходимо переселить из аварийного жилья 447 человек (102 семьи).

"На текущий момент в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" расселены 158 жителей из 30 жилых помещений общей жилой площадью 1 386,6 кв. м. Показатели нацпроекта в рамках этапов 2019 и 2020 гг. полностью достигнуты. В 2021 году по тому же проекту предусмотрено расселение 126 жителей из 27 жилых помещений общей жилой площадью 1 212, 2 кв. м, а до конца 2022 года планируется досрочно реализовать все мероприятия", - передает пресс-служба слова замминистра строительства Мусы Илиева.

"С февраля прошедшего года региональным правительством совместно с муниципальными образованиями была произведена полная инвентаризация действующих разрешений на строительство. На текущий момент имеются 32 действующих проекта, общая площадь многоквартирных домов составляет почти 460 тыс. кв. м. В 2021 году по жилью в регионе установлен показатель в 182 тыс. кв. м, из которых уже введено 9,1 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.