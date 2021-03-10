Движение прекращено на нескольких участках дорог в Башкирии из-за непогоды

ТАСС, 10 марта. Движение транспортных средств прекращено на нескольких участках дорог регионального и межмуниципального значения в Башкирии из-за непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, мокрый снег, метели снежные заносы, гололедица, ледяной дождь, ограничение видимости) с 23:00 (21:00 мск) 10 марта прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги регионального значения Юлдыбаево - Акъяр - Самара с 25 км по 68 и с 69 км по 80 км. Прекращено движение на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Акъяр - Большеабишево с 0 км по 67 км. [Кроме того], введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги регионального значения Магнитогорск - Ира со 102 км по 129 км", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке дороги Юлдыбаево - Акъяр - Сара с 1 по 25 км.

По данным ведомства, движение рассчитывают восстановить с 05:00 до 07:00 мск 11 марта.