Суд обязал избирком зарегистрировать кандидата Ивана Комарова на выборах мэра Якутска

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Якутский городской суд обязал городскую избирательную комиссию зарегистрировать кандидата Ивана Комарова на досрочных выборах мэра Якутска. Об этом говорится в материалах суда.

"Решение избирательной комиссии городского округа "Город Якутск" об отказе в регистрации кандидату Комарову Ивану Юрьевичу на должность главы города на досрочных выборах главы городского округа, назначенных на 28 марта 2021 года, признать незаконным и отменить. Обязать избирательную комиссию города зарегистрировать кандидата Комарова на должность главы Якутска на досрочных выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение можно обжаловать в течение пяти дней.

4 марта Якутская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов на досрочных выборах мэра Якутска. В тот день избирком отказал в регистрации кандидату от партии "Гражданская платформа" Ивану Комарову, а также еще двум кандидатам. Отмечалось, что Комаров представил документы с нарушением при оформлении.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И.о. мэра города утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого замглавы города. Голосование по выборам мэра будет проходить в течение трех дней - с 26 по 28 марта. Прием документов от кандидатов завершился 28 февраля.