В Магадане подростка без денег на проезд высадили из маршрутки

ТАСС, 14 марта. Прокуратура Магаданской области проверит действия водителя маршрутки, высадившего 13-летнего школьника, у которого не хватило денег на транспортной карте для оплаты проезда. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства области.

"Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке "Северное сияние" в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз", - сообщается на сайте.

Ранее несколько инцидентов, когда детей и подростков высаживали из общественного транспорта за неоплаченный проезд даже в сильные морозы, вызвали большой общественный резонанс. Аналогичный случай произошел 25 февраля в Кировской области, где 12-летнюю девочку высадили из автобуса вечером.

В вечерние часы температура воздуха в Магадане в субботу составляла около 15 градусов мороза.

7 марта в РФ вступил в силу закон, предусматривающий запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые. Необходимые изменения были внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Прежняя редакция закона допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.