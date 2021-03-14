В Иркутской области без электроснабжения из-за непогоды остаются более 28 тыс. человек

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Более 28 тыс. человек в 43 населенных пунктах остаются без электроснабжения в Иркутской области, где бушует сильный ветер и метель. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 11:40 (06:40 мск) отключенными остаются 43 населенных пункта в 14 районах: 7 071 жилой дом, в которых проживают 28 512 человек, 31 соцобъект", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщили, что в 78 населенных пунктах в целях безопасности отключили электроснабжение.

В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер до 15-20 м/ с, местами до 22-27 м/с. В ГУ МЧС России по Иркутской области работает оперативный штаб. Спасатели рекомендуют населению воздержаться от выхода на улицу и от дальних поездок.