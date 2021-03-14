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МЧС Иркутской области рекомендовало не пользоваться ледовой переправой до острова Ольхон

На Байкале зарегистрированы порывы ветра до 35 м/с
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Автомобилистам рекомендовано не пользоваться ледовой переправой до байкальского острова Ольхон, популярного туристического места в Приангарье, из-за бушующего в регионе шторма. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На акватории озера Байкал зарегистрированы порывы ветра до 35 м/с. В связи с этим ГУ МЧС России по Иркутской области просит по возможности воздержаться от проезда по ледовой переправе до острова Ольхон. Из-за штормового ветра это небезопасно. Водителей просят переждать непогоду", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что на переправе в Ольхонском районе дежурят спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда для сопровождения автомобилей через переправу.

В администрации ольхонского поселка Хужир сообщили ТАСС, что традиционно воскресенье для острова - "выездной" день, с него выезжают приехавшие на выходные туристы.

"Снег, ветер, метель, дорогу не видно, в сугробах застревают машины. Люди рискуют, мы пишем объявление, чтобы не ехали", - сказал собеседник агентства.

В ближайшие сутки в регионе ожидается ветер до 15-20 м/ с, местами до 22-27 м/с. В ГУ МЧС России по Иркутской области работает оперативный штаб. Спасатели рекомендуют населению воздержаться от выхода на улицу и от дальних поездок. В пятницу сообщалось, что на водоемах Иркутской области началось активное таяние льда, на озере Байкал фиксируют многочисленные разрывы льда.

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