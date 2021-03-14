В Адыгее стартовала квест-игра, посвященная 125-летию драматурга Евгения Шварца

МАЙКОП, 14 марта. /ТАСС/. Квест-игра "Интеграл по городу", приуроченная к 125-летию со дня рождения Евгения Шварца, стартовала в воскресенье в Майкопе в рамках шестой международной Кавказской математической олимпиады. Об этом сообщил ТАСС автор идеи создания олимпиады, председатель ее координационного совета, ректор Адыгейского государственного университета (АГУ) Дауд Мамий.

"Сегодня в рамках олимпиады мы дали старт математическому квесту, который посвятили 125-летию со дня рождения Евгения Шварца и назвали "Интеграл по городу: теорема Шварца". В Майкопе прошло детство и юность драматурга, прозаика, поэта и сценариста, этот город он назвал "родиной своей души". Станциями квеста будут места, которые упоминаются драматургом в его дневниках", - сказал ректор.

Команды участников, в составе которых от одного до четырех человек, пройдут по одному из нескольких составленных организаторами маршрутов, решая математические задачи на специально подготовленных контрольных точках. Задача команды - набрать максимальное количество баллов за минимальное время, пояснил Мамий.

"Мы хотим, чтобы весь 2021 год в университете прошел под знаком юбилея Шварца. Планируем провести конференцию, посвященную творчеству драматурга, пригласив на нее российских ученых. Организовать экскурсии для студентов по связанным с именем писателя историческим местам Майкопа, организовать концерт в рамках проекта "Музыка математического парка" по произведениям, которые он любил", - добавил собеседник агентства.

Сейчас не все жители знают о том, что детство и юность драматурга прошли именно в Майкопе. Чтобы в дальнейшем ни для кого не было квестом найти эти локации, волонтеры планируют создать интерактивный онлайн-путеводитель "Майкоп Евгения Шварца" по мемориальным местам, связанным с майкопским периодом (1902-1913) в биографии сказочника, сообщила ТАСС координатор волонтерского проекта "Дом Шварца" Надежда Суховая.

"В рамках проекта планируется разместить QR-коды на исторических зданиях Майкопа, связанных с жизнью писателя, и создать сайт, на котором в текстовом, графическом и аудио-формате будет размещена вся информация о них. Описание каждого объекта будет дополнено цитатами из дневников Евгения Шварца, в которых они упоминаются. Мы хотим, чтобы связанные с именем Евгения Шварца места в Майкопе стали популярным направлением культурного туризма", - добавила она.

О международной олимпиаде

Ранее сообщалось, что открывшаяся в пятницу в Майкопе шестая международная Кавказская математическая олимпиада для одаренных школьников в этом году из-за пандемии проходит в очно-дистанционном формате с участием 88 российских школьников и 78 зарубежных. В этом году рекордное число стран-участниц - 15, среди тех, кто пробует свои силы в математических баталиях впервые, - школьники из Перу и Швеции. Талантливые дети являются победителями региональных и национальных олимпиад, они учатся в 8-11-х классах общеобразовательных организаций. Олимпиада завершится 17 марта.