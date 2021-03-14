В Росзаповедцентре сообщили о сокращении численности белых журавлей в Западной Сибири

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число сибирских белых журавлей (стерхов) сократилось в Западной Сибири до четырех-пяти пар, в этой связи необходимо принимать срочные меры по увеличению их численности. Об этом заявила ТАСС замглавы Росзаповедцентра Ольга Кревер.

"По экспертным оценкам, сейчас сохранилось всего 4-5 пар западносибирской популяции. Это приблизительная оценка, точно никто не знает. Настоящие исследования пока невозможно провести, так как необходимые средства на это не выделялись. Но в этом году у нас будет экспедиция в Якутию, чтобы взять яйца журавлей и пополнить родительское поголовье питомника редких журавлей Окского заповедника", - сказала Кревер.

Как отметила собеседница агентства, есть множество причин такого значительного сокращения численности, включая изменение климата и нефтедобычу на Ямале, однако следует понимать, что в Иране и Афганистане, куда птицы отправляются зимовать, открыта охота на стерхов. В этой связи ученые пытаются создать место безопасной зимовки для птиц на границе Узбекистана с Казахстаном.

"У стерхов есть также необычная особенность. Самка откладывает всего два яйца, причем старший стершонок убивает младшего. Эффективность размножения очень низкая, всего один птенец получается у пары. Пользуясь такой особенностью, ученые забирают более мелкое яйцо, птенец из которого заведомо погибнет, и выращивают его в питомнике", - добавила Кревер.

По ее словам, стерх включен в число 13 приоритетных видов национального проекта "Экология", разработан проект стратегии сохранения стерхов, который находится на рассмотрении в Минприроды России. Также в 2019 году в Якутии был создан национальный парк "Каталык" для сохранения восточной популяции стерхов.

Как уточнил ТАСС Юрий Маркин, директор Окского заповедника (Рязанская область), где работает питомник редких видов журавлей, в этом году предполагается выпустить в дикую природу Западной Сибири от пяти до 10 птиц. При этом год от года число выпускаемых птиц зависит от финансирования: иногда получается 10-15 птиц, а иногда не на что вывезти птиц в места выпуска.

О стерхах

Стерх - сибирский белый журавль, который отнесен к числу наиболее редких видов мировой фауны, занесен в Красную книгу. Существует две гнездовые популяции стерхов - западносибирская (ямальская) и восточносибирская (якутская). Численность восточносибирской оценивается приблизительно в 3 тыс. особей. Сохранением генофонда находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций журавлей, в первую очередь стерхов, занимается питомник, который был создан на территории Окского государственного заповедника в 1979 году. В 2012 году в Шурышкарском районе Ямала президент России Владимир Путин принимал участие в эксперименте проекта "Полет надежды" по спасению стерхов. Глава государства управлял дельтапланом, ведущим стаю птиц.