Ветеран Великой Отечественный войны в 99 лет освоила вождение танка под Белгородом

ТАСС, 14 марта. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, известная в Центральном федеральном округе как "железная бабушка" за свои 12 спортивных рекордов, в 99 лет освоила вождение танка Т-72Б3 на военном полигоне в Белгородской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова побывала в роли механика-водителя современного танка Т-72Б3 общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области. Теперь комиссия Книги рекордов России будет принимать решение о присуждении [ветерану] нового рекорда после освоения навыков управления танком", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Мария Колтакова, отметившая в 2021 году 99-летие, прошла танковый маршрут на бронетехнике по территории военного полигона в Солотях. С 2015 года ветеран 12 раз попала в Книгу рекордов России.

Мария Денисовна ушла добровольцем на фронт в 1942 году, служила в санитарном батальоне. Прошла Курскую битву, участвовала в освобождении множества городов, вынесла с поля боя более 300 раненых, сама была дважды ранена. Победу Мария Колтакова встретила в Праге, не дойдя до Берлина из-за ранения. После войны работала медсестрой, заведующей детским садом. Колтакова прыгала с парашютом, погружалась с аквалангом, летала на дельтаплане и воздушном шаре, на высоте в 1 тыс. м выполнила с инструктором несколько фигур пилотажа, за что получила известность как "железная бабушка".