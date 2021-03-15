МЧС заявило о начале пожароопасного сезона в нескольких регионах России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон начался в нескольких регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

"Пожароопасный сезон открыт в Астраханской области и Чеченской Республике. Особый противопожарный режим действует в Гурьевском городском округе Калининградской области и Темрюкском районе Краснодарского края. Рекомендуется органам местного самоуправления субъектов указанных федеральных округов при значительном увеличении рекреационной нагрузки на природные зоны ввести такой же противопожарный режим", - сообщили в пресс-службе, ссылаясь на доклад замначальника института Владимира Мошкова.

МЧС отметило первые природные пожары на территории страны, они произошли в Астраханской области, Краснодарском и Хабаровском краях. На юге России, Кавказе и в Приморье замечены палы сухой травы. Обстановка развивается в соответствии с прогнозами, добавил во ВНИИ ГОЧС.