АРХАНГЕЛЬСК, 15 марта. /ТАСС/. Резкая оттепель сменила морозы в Архангельской области, днем в понедельник в регионе до плюс 4 градусов, сообщила в ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

"Сейчас у нас оттепель, по области мы идем выше среднесуточной нормы на три градуса, по Архангельску среднесуточная норма минус 7 градусов, сегодня выше нормы на четыре градуса", - сказала она.

На прошлой неделе в области стояли морозы ниже климатической нормы на 10-12 градусов, в ряде районов температура опускалась до минус 34 градусов. Как отметила собеседница агентства, сильных морозов до конца марта не ожидается, погода будет неустойчивой. "До конца месяца характер погоды будет неустойчивым, оттепели будут сменяться похолоданиями, при прохождении фронтов температура будет выше климатической нормы", - добавила Пархомчук.