В Ноябрьске запустят систему для контроля уборки снега с улиц и дворов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Система по контролю очистки городских территорий от снега, которая способна определять проблемные места, передавать информацию о них в диспетчерскую службу и сообщать о качестве уборки, работает в тестовом режиме в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании "Ростелеком", которая является разработчиком программы.

"Компания "Ростелеком" в Ямало-Ненецком автономном округе разработала пилотный проект по контролю очистки городских территорий от снега. Специальная система "ЖКХ зима" будет собирать данные о качестве уборки зимних осадков в Ноябрьске. Программное решение позволяет определять проблемные места в городском массиве и обеспечивает передачу информации о них в единую диспетчерскую службу, администрацию муниципалитета и местным коммунальным организациям. Проект разработан в рамках сотрудничества с руководством города Ноябрьск", - говорится в сообщении.

Как отметил, начальник отдела цифровой экономики администрации Ноябрьска Линар Минибаев, система контроля уже функционирует в тестовом режиме, но позднее ее официально запустят в работу.

По данным пресс-службы компании, система контроля по очистке снега - это несколько цифровых камер, оснащенных элементами видеоаналитики. Они установлены на путепроводе, соединяющем Ноябрьск с промышленной зоной города, в детском парке и дворовых территориях муниципалитета. Видео с устройств поступает в систему "ЖКХ зима", где проводится его анализ. После чего программа сама выбирает определенные кадры с проблемными участками и через личный кабинет направляет их в единую диспетчерскую службу города, администрацию Ноябрьска и коммунальные организации, ответственные за расчистку конкретных территорий.

''ЖКХ зима'' - уникальный проект, впервые реализованный на Ямале. Сотрудники "Ростелекома" создали его на базе уже существующего оборудования всего за несколько месяцев. Электронная система полностью адаптирована к условиям местного климата и может выявлять сразу двенадцать видов нарушений, в том числе некачественная очистка проезжей части, навалы во дворах, сугробы на малых архитектурных формах, не полностью очищенные дороги. Также система фиксирует даты и время проведения расчистки территорий", - приводит пресс-служба слова директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком" Александра Оболтина.