Аграрии Кировской области направят на проведение посевной кампании 3,5 млрд рублей

КИРОВ, 17 марта. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Кировской области в 2021 году направят на проведение посевной кампании 3,5 млрд рублей, при этом общая посевная площадь увеличится на 6,8 тыс. гектаров - до 834,5 тыс. гектаров, рассказал в среду ТАСС заместитель председателя правительства региона Алексей Котлячков.

"Общая сумма затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей региона на проведение посевной кампании составит порядка 3,5 млрд рублей. Для проведения весенне-полевых работ планируется привлечь 0,8 млрд рублей краткосрочных кредитов. В рамках реализации госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса" в январе-мае сельскохозяйственным товаропроизводителям области будет предоставлено 0,9 млрд рублей государственной поддержки, часть этих средств также будет направлена на подготовку и проведение весенне-полевых работ", - сказал Котлячков.

По прогнозам министерства, в 2021 году посевная площадь в регионе составит 834,5 тыс. гектаров. "В сравнении с 2020 годом посевная площадь увеличится на 6,8 тыс. гектаров в основном за счет посевов озимой ржи, ярового рапса и многолетних трав", - уточнил зампред. При этом структура посевных площадей значительно не изменится: 60% площадей традиционно займут кормовые культуры, 36% - зерновые и зернобобовые культуры, 2,5% - технические культуры, 1,5% - картофель и овощебахчевые.

В 2020 году аграрии региона собрали 652,2 тыс. т зерна в весе после доработки при урожайности 21,3 ц/га. Это рекордный валовый сбор за последние пять лет, которого удалось достичь благодаря благоприятной погоде, применению удобрений и технической модернизацией на предприятиях. По словам Котлячкова, в 2021 году планируется получить 607 тыс. т зерна в весе после доработки.