Ученые зафиксировали повышение годовой температуры в Якутии до 3,3 градусов за 50 лет

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Ученые зафиксировали повышение среднегодовой температуры воздуха в населенных пунктах Якутии от 1,1 до 3,3 градусов за последние 50 лет. Об этом сообщил в четверг директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк, выступая на форуме "Университеты и развитие геостратегических территорий России".

"На основании проведенного анализа данных по 52 метеостанциям Якутии установлено, что за последние 50 лет отмечалось повсеместное повышение средней годовой температуры воздуха. Этот рост был неодинаковым во времени и пространстве - от 1,1 до 3,3 градусов по Цельсию", - сказал Железняк, отметив, что повышение среднегодовой температуры произошло за счет потепления зимних сезонов.

Он добавил, что изменение климата требует усиленных мер адаптации к таянию вечной мерзлоты. В частности, по словам эксперта, необходимо создание информационной базы данных криолитозоны восточной Арктики, мониторинговой сети состояния мерзлоты в арктических регионах.

Форум "Университеты и развитие геостратегических территорий России" проводится по инициативе Северо-Восточного федерального университета, крупнейшего высшего учебного заведения в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Мероприятие проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук и правительства Якутии.