В Крыму запустили новый водозабор, который даст Симферополю 22 тыс. куб. м воды в сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Новый Бештерек-Зуйский водозабор, который даст дополнительно Симферополю 22 тыс. куб. м воды в сутки, запустили в Крыму, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Накануне на Бештерек-Зуйском водозаборе подключили первую скважину. Рабочий пуск воды к насосной станции "Белая" обеспечен строителями на месяц раньше установленного срока. Инвестиции в проект составили более 1,3 млрд рублей.

"Запускайте насосную станцию. <...> Подрядчик выполнил работы качественно и быстро", - сказал глава региона Сергей Аксенов.

Как ранее отметил министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, работы на объекте велись круглосуточно. Досрочной реализации проекта не помешали минусовые температуры и снегопады, которые были минувшей зимой. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 февраля сообщал, что строительство водозабора из реки Бельбек и водовода с Бештерек-Зуйского месторождения в Республике Крым, необходимое для бесперебойного снабжения жителей полуострова водой, будет завершено в ближайшие месяцы. Строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона. По плану работы должны были занять более двух лет, но из-за дефицита воды на полуострове их завершат значительно раньше срока. Минстрой Крыма ранее сообщал, что воду пустят в начале апреля.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. В Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.