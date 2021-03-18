На Юге и Северном Кавказе России началась акция "Сад памяти"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", в рамках которой планируется высадить деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, началась в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Международная акция "Сад памяти" стартовала сегодня, 18 марта, высадки практически одновременно состоялись в Грозном, Элисте и Новороссийске. Центральное же мероприятие прошло в городе-герое Севастополе, который традиционно открыл акцию в стране. На территории Парка Победы "Сад памяти" разбили в память о народном артисте СССР Василии Лановом, именно он закладывал первый сад памяти Севастополя в 2020 году. Сегодня его память, а также память всех героев-севастопольцев почтили представители общественности, волонтеры", - сообщили ТАСС в оргкомитете акции.

Торжественные высадки в честь международной акции, приуроченной к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, состоялись и на Кубани. Центральное мероприятие прошло в Новороссийске у памятника Герою Советского Союза Унану Аветисяну. Здесь высадили двадцать берез. Власти регионов определяли тип деревьев согласно местному климату: так на одной из центральных улиц города воинской славы - Калач-на-Дону Волгоградской области - высажена аллея из молодых гледичий и спирей, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

Акция началась и в одном из самых засушливых регионов России - Калмыкии, где лес высажен только на 0,2% территории республики. "Лесовосстановление - одна из мер, которая также будет способствовать борьбе с опустыниванием. У нас акция продлится всю весну, планируем на землях лесного фонда посадить более 1 млн сеянцев и саженцев деревьев. Это будут районированные растения, которые хорошо приживутся и будут расти в нашем засушливом климате, - вязы, акация. В границах населенных пунктов будем сажать какие-то более интересные растения, например, дуб, крымскую сосну", - рассказал ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов.

В посадках приняли участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, жители регионов, студенты и школьники. Почтили память павших в боях за Родину уроженцев Чеченской Республики, где на территории грозненского лесничества высадили свыше 9 тыс. саженцев на площади 3 га. Из Северной Осетии всего на войну ушли более 89 тыс. жителей региона, из них более 45,5 тыс. человек не вернулись, в память о них в селении Майрамадаг лесоводы и волонтеры высадили сегодня 550 саженцев грецкого ореха.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Ростовской области, в регионе планируется высадить более 109 тыс. сеянцев крымской сосны, акаций и кленов на площади более 33 Га. По словам главы министерства Михаила Фишкина, каждое высаженное дерево станет символом памяти и благодарности за великий подвиг предков. "В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны акция имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа", - цитирует пресс-служба министерства Фишкина.

Погода не помешает

В нескольких регионах проводилась масштабная подготовка к старту акции, однако планам помешали погодные условия. Так, в Карачаево-Черкесии первую посадку было решено посвятить 100 женщинам-участницам партизанских движений в боях за перевалы Главного Кавказского хребта. Всего в рамках акции планируется высадить более 22 тыс. саженцев в 2021 году, но из-за дождей посадку перенесли на 9 апреля.

"По разным данным, в боях за перевалы Главного Кавказского хребта участвовало от 12 до 17 партизанских отрядов. Численность их составляла до 1200 человек, среди них - около ста женщин. Партизанские движение препятствовали продвижению гитлеровцев дальше на Кавказ, что позволило подтянуть к перевалам войска Закавказского фронта", - рассказал ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии КЧР Даулет Ижаев.

Новую дату проведения определили и в Кабардино-Балкарии, погода нормализуется к 8 апреля. В Ставропольском крае и Дагестане власти не назначили день старта посадки.

В Ингушетии, где старт акции запланирован на конец марта, в текущем году планируют увеличить масштабы почти в два раза. В регионе высадят порядка 51 тыс. деревьев породы акация белая, ясень обыкновенный и тополь белый на общей площади 33 га.

Астраханцы высадят 2,4 тыс. саженцев вяза мелколистного в рамках международной акции "Сад памяти". В понедельник, 22 марта, местные жители соберутся в селе Иванчуг на территории Западнодельтового лесничества, чтобы озеленить площадь в 2 га.

Об акции

Цель международной акции "Сад памяти" - посадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В день Памяти и Скорби, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны памятное мероприятие состоится в крепости-герое Бресте. Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".