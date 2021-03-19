{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школа по передовым светоизлучающим и оптическим материалам впервые пройдет в Приморье

Планируется, что спикерами станут ведущие российские и зарубежные ученые

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Международная летняя школа School on Advanced Light-Emitting and Optical Materials (SLALOM) по передовым светоизлучающим и оптическим материалам в 2021 году впервые пройдет во Владивостоке в партнерстве с университетом ИТМО (Санкт-Петербург). Об этом сообщил ТАСС проректор по науке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Самардак.

"C 28 по 30 июня этого года мы планируем проводить здесь [в ДВФУ] международную летнюю школу SLALOM совместно с ИТМО [Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики] по современным светоизлучающим и оптическим материалам, включая метаматериалы, которые являются основой для будущих научных прорывов в области телекоммуникаций, квантовых вычислений, дисплеев, фотовольтаике и биофотонике <...> Раньше эта школа проходила на западе страны. Для нас ее проведение очень престижно. В школе в роли спикеров планируется участие ведущих российских и зарубежных ученых, в том числе наших китайских партнеров из Института физики китайской Академии наук, с которыми мы ведем совместный научный проект по спиновой электронике в рамках международного проекта РНФ-Китай", - рассказал Самардак.

Он пояснил, что школа проводится преимущественно для молодых ученых. Планируется, что на нее приедут специалисты со всей страны, докладчики из-за рубежа по тематикам, связанным с оптикой, фотоникой, нанофотоникой, наноэлектроникой. Она пройдет в формате интенсива, во время которого ведущие ученые поделятся опытом с молодыми специалистами, на нем будут решаться практические кейсы. ДВФУ планирует представить на конференции свои наработки в этой области.

"Особенность ДВФУ состоит в том, что наши исследователи способны создавать наноструктуры с использованием лазерных технологий для реализации оптоэлектронных компонентов и применений в биомедицине", - пояснил собеседник.

Самардак уточнил, что в случае, если введенные из-за коронавируса ограничения не будут ослаблены, школа пройдет в гибридном формате, когда часть ее мероприятий будет организована в онлайн-формате.

Летняя школа SLALOM

В 2020 году школа SLALOM прошла во второй раз и впервые в онлайн-формате. Главной темой конференции являются новейшие разработки и новые открытия в области светодиодных и оптических материалов в телекоммуникациях, квантовых вычислениях, фотовольтаике и биофотонике.

В конце января пресс-служба ДВФУ сообщила о планах открыть в 2021 году международный научно-образовательный центр междисциплинарных исследований, где ведущие российские и зарубежные специалисты будут разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники (спинтроники и спин-орбитроники) для высокопроизводительных энергоэффективных вычислений и телекоммуникаций. Там же планируется развивать экспериментальное наукоемкое производство, внедрять разработки на российских предприятиях и готовить новое поколение высококвалифицированных исследователей. Проект "Ферромагнитная спин-орбитроника" был поддержан грантом правительства РФ. Руководителем лаборатории стал профессор Киотского университета Теуро Оно, который занимается проблемой магнитных наноматериалов с начала 1990-х годов.

Ожидается, что разработанные в ходе проекта решения обогатят фундаментальную науку новыми открытиями и знаниями, позволят на два порядка снизить энергопотребление вычислительной техники и на три порядка увеличить ее быстродействие, что соответствует требованиям к будущим системам обработки больших данных и искусственного интеллекта. На базе лаборатории планируется реализовать полный технологический цикл: от научно-исследовательских работ в сфере спинтроники и спин-орбитроники до испытаний и, возможно, опытного производства экспериментальных образцов трековой памяти и логических элементов для нового поколения электроники.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Парламент Чечни попросил Путина дать правовую оценку работе "Новой газеты"
Председатель парламента Магомед Даудов считает, что издание пытается оклеветать власть республики для реализации своих политических амбиций
Парламент Чечни попросил Путина дать правовую оценку работе "Новой газеты"
Читать полностью