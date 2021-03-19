Школа по передовым светоизлучающим и оптическим материалам впервые пройдет в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Международная летняя школа School on Advanced Light-Emitting and Optical Materials (SLALOM) по передовым светоизлучающим и оптическим материалам в 2021 году впервые пройдет во Владивостоке в партнерстве с университетом ИТМО (Санкт-Петербург). Об этом сообщил ТАСС проректор по науке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Самардак.

"C 28 по 30 июня этого года мы планируем проводить здесь [в ДВФУ] международную летнюю школу SLALOM совместно с ИТМО [Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики] по современным светоизлучающим и оптическим материалам, включая метаматериалы, которые являются основой для будущих научных прорывов в области телекоммуникаций, квантовых вычислений, дисплеев, фотовольтаике и биофотонике <...> Раньше эта школа проходила на западе страны. Для нас ее проведение очень престижно. В школе в роли спикеров планируется участие ведущих российских и зарубежных ученых, в том числе наших китайских партнеров из Института физики китайской Академии наук, с которыми мы ведем совместный научный проект по спиновой электронике в рамках международного проекта РНФ-Китай", - рассказал Самардак.

Он пояснил, что школа проводится преимущественно для молодых ученых. Планируется, что на нее приедут специалисты со всей страны, докладчики из-за рубежа по тематикам, связанным с оптикой, фотоникой, нанофотоникой, наноэлектроникой. Она пройдет в формате интенсива, во время которого ведущие ученые поделятся опытом с молодыми специалистами, на нем будут решаться практические кейсы. ДВФУ планирует представить на конференции свои наработки в этой области.

"Особенность ДВФУ состоит в том, что наши исследователи способны создавать наноструктуры с использованием лазерных технологий для реализации оптоэлектронных компонентов и применений в биомедицине", - пояснил собеседник.

Самардак уточнил, что в случае, если введенные из-за коронавируса ограничения не будут ослаблены, школа пройдет в гибридном формате, когда часть ее мероприятий будет организована в онлайн-формате.

Летняя школа SLALOM

В 2020 году школа SLALOM прошла во второй раз и впервые в онлайн-формате. Главной темой конференции являются новейшие разработки и новые открытия в области светодиодных и оптических материалов в телекоммуникациях, квантовых вычислениях, фотовольтаике и биофотонике.

В конце января пресс-служба ДВФУ сообщила о планах открыть в 2021 году международный научно-образовательный центр междисциплинарных исследований, где ведущие российские и зарубежные специалисты будут разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники (спинтроники и спин-орбитроники) для высокопроизводительных энергоэффективных вычислений и телекоммуникаций. Там же планируется развивать экспериментальное наукоемкое производство, внедрять разработки на российских предприятиях и готовить новое поколение высококвалифицированных исследователей. Проект "Ферромагнитная спин-орбитроника" был поддержан грантом правительства РФ. Руководителем лаборатории стал профессор Киотского университета Теуро Оно, который занимается проблемой магнитных наноматериалов с начала 1990-х годов.

Ожидается, что разработанные в ходе проекта решения обогатят фундаментальную науку новыми открытиями и знаниями, позволят на два порядка снизить энергопотребление вычислительной техники и на три порядка увеличить ее быстродействие, что соответствует требованиям к будущим системам обработки больших данных и искусственного интеллекта. На базе лаборатории планируется реализовать полный технологический цикл: от научно-исследовательских работ в сфере спинтроники и спин-орбитроники до испытаний и, возможно, опытного производства экспериментальных образцов трековой памяти и логических элементов для нового поколения электроники.