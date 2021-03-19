Кубок Азии стартовал на Сахалине с участием более 180 спортсменов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Этап Кубка Дальнего Востока Far East Cup (Кубок Азии) с участием более 180 спортсменов из 13 стран в пятницу утром открылся в Южно-Сахалинске. Соревнования продлятся до 27 марта на склонах горнолыжного комплекса "Горный воздух", сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства спорта Сахалинской области.

"Этап Кубка Азии с сегодняшнего дня считается открытым. Изначально заявки подали 11 стран, но в последние дни прибавились Канада и Кыргызстан. Всего более 180 участников", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, в мероприятии принимают участие спортсмены из России, Словении, Германии, Австрии, Аргентины, Японии, Чехии, Эстонии, Дании, Казахстана, Южной Кореи, Канады и Киргизии. В соревновательные дни, с 19 по 27 марта, мужчины и женщины будут состязаться в двух дисциплинах: слалом-гигант и слалом. Борьба за медали пройдет на горнолыжных трассах комплекса "Запад", "Армейка" и "Спортивная".

Спортсмены из Японии, Казахстана, Чехии, Эстонии, Болгарии, Словении, Дании, Аргентины, России и Германии прибыли на остров еще в четверг. Часть оставшихся команд прибыла 19 марта, еще часть прибудет в течение дня. Самое большое количество горнолыжников заявили Япония и Россия. В Южно-Сахалинске за кубок сразятся соотечественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Красноярска, Ленинградской и Московской областей. Японцы прибыли в Южно-Сахалинск в составе 45 участников и 16 тренеров. Это самая массовая делегация.

Far East Cup - один из четырех этапов Континентального Кубка FIS (Международная федерация лыжного спорта). На Сахалине он проводится с 2015 года. Исключением стал лишь 2020 год, когда соревнования не состоялись из-за пандемии. Организаторами Far East Cup на острове выступают центр спортивной подготовки Сахалинской области, СТК "Горный воздух" и региональная федерация горнолыжного спорта и сноуборда.