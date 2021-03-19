Названы регионы, которым в половодье может угрожать подтопление

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры в период половодья возможны в Московской, Ленинградской, Новгородской областях и еще 32 регионах России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко со ссылкой на данные Росгидромета.

"По прогнозам Росгидромета, подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры возможны в Московской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калужской, Рязанской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском АО, в Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Хакасии, Якутии, Республике Тыва, Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Камчатском краях", - говорится в сообщении по итогам селекторного совещания по обеспечению готовности к сезону половодья и паводков.

Отмечается, что до 1 апреля 2021 года будет проверена центральным аппаратом МЧС совместно с заинтересованными федеральными органами власти обстановка в 18 регионах страны.

"Это республики Бурятия и Дагестан, Красноярский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Еврейская автономная область, Воронежская, Кировская, Мурманская, Новгородская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Томская, Челябинская и Ярославская области. Остальные 67 субъектов будут проверены территориальными органами МЧС", - уточнила пресс-служба.