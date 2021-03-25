Котокультурная столица. Как в Петербурге находят работу не только люди, но и животные

Петербург теперь не только Северная, но и "котокультурная" столица России. Так получилось, что коты, трудоустроенные в учреждения города, становятся его настоящим брендом. Туристы скупают сувениры с изображением знаменитых эрмитажных котов. Рассказываем, где еще в Петербурге работают пушистые "сотрудники"

Коты живут в музеях, театрах, библиотеках не только для умиления туристов. Музеи, театры и даже учреждения немного более приземленные спасают котов от гибели на улице, дают им дом и любящую семью, а те, в свою очередь, оберегают культурные учреждения от грызунов и скуки. Круговорот котов в природе Многие петербуржцы и гости города знают "Республику котов и кошек", которая объединяет два котокафе (развлекательные заведения, которые могут быть организованы по принципу обычного кафе, где живут кошки. Посетители могут играть с питомцами, фотографировать их или даже забрать к себе жить) в Петербурге и Музей кошки в Ленинградской области. Сюда попадают котики, которым нужна крыша над головой. "Республика" — центр притяжения петербургских любителей хвостатых и добрый друг учреждений Петербурга.

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"Сколько всего котиков за годы работы "Республики кошек" переехали в учреждения культуры? Почти два десятка. Но это смотря как считать. Ведь многих котиков, которые переехали из "Республики кошек" на службу, спустя короткое время забрали сотрудники этих заведений к себе домой", — говорит директор котокафе Анна Кондратьева. Только в начале марта четыре пушистика из "Республики котов" нашли "работу". У каждого "республиканского" кота есть куратор, который и после переезда следит за животным, условиями его содержания. Работа у котов сложная: и владения надо осматривать, и угощения съедать, и мышей гонять. Городу нужен новый герой Одним из четырех котов, которые в марте "вышли на работу", стала Бэтмен — угольно-черная красавица, которую ласково называют Бэтти. Она теперь сотрудница Молодежного театра на Фонтанке. "Первое официальное знакомство художественного руководителя театра, народного артиста России Семена Спивака с новым квалифицированным специалистом состоялось 1 марта этого года, когда вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский передал нескольких "усатых сотрудников" учреждениям культуры. После "собеседования" в театре началось обустройство пространства для жизни нового подчиненного", — рассказывает сотрудница театра Яна Митяева.

Кошка, вступив в новую должность, получила и рабочие обязанности. Как и настоящий Бэтмен — гроза преступного мира из комиксов, — Бэтти спасает театр от грызунов. И конечно, радует сотрудников и гостей театра своим присутствием. Новая работница пока не может выполнять обязанности в полном объеме: побаивается зрителей. Но с "гонораром" в виде лакомств справляется отлично. Хранительница царской усыпальницы В петербургской котоистории отдельная глава посвящена всеобщей любимице, которую знают многие горожане. Кошка Капитолина, уже больше 20 лет живущая в Петропавловском соборе, стала настоящей звездой телеэкранов и любимицей журналистов. "Капитолина у нас — персона, личность. Ее знают все экскурсоводы, гиды, туристы. Говорят, что у нее плохой характер. У нее не плохой характер, он у нее просто есть. Она всегда держит дистанцию с людьми, никого близко не подпускает", — рассказывает кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова, ставшая "биографом" трехцветной красавицы. Всю жизнь кошка была грозой грызунов, несколько раз стала матерью. Сейчас она уже старушка, мышей не ловит, все больше спит. В музее ее называют заслуженным сотрудником, и, как у любого сотрудника, у Капы есть и социальные гарантии, и зарплата — в съедобной валюте. "И смотрители, и охранники всегда следят, чтобы Капа была сыта, приносят ей "вкусняшки", — улыбается историк.

По словам Логуновой, кошка всегда любила быть в центре внимания, но собор — очень популярное туристическое место, и ежедневные толпы людей Капитолине все же надоедали. В конце рабочего дня она демонстративно провожала последнего посетителя, тонко намекая, что пора бы уже и честь знать. "А потом пришла пандемия коронавируса и собор для посетителей закрыли. Это было большое испытание для Капочки, она до того соскучилась по общению, что была замечена спокойно сидящей с котом Федором, который обитает в Монетном дворе", — рассказывает женщина. Раньше Федора, случайно забредшего в собор, Капитолина прогоняла. Сейчас музей открылся, и Капитолина очень обрадовалась людям. "Она понемногу стала оживать, но все равно возраст сказывается: на Пасху ей исполнится 21 год. Капитолина — настоящий матриарх котов, служащих в музеях. Люди приходили и уходили, а Капочка здесь всегда. Она наш символ собора", — улыбается Марина Логунова. Три рыжих кота В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме работают целых три хвостатых сотрудника. Одного из них даже назвали Осей — в честь поэта Иосифа Бродского, обожавшего котов. "Он первым пришел к нам в музей, мы его назвали Рыжиком, но как-то все с первого дня начали называть его Осей", — рассказывает кассир музея Ольга Щеглова. Ося сам пришел в музей в феврале 2008 года, сейчас ему почти 16 лет. Через полгода у Оси появился пушистый "коллега" — Иннокентий. Последний кот — Персик, такой же рыжий, — появился в музее три года назад. У него был травмирован глаз, поэтому в музее его называют одноглазым бандитом.

Вместе трем пушистым рыжикам живется весело, хотя и непросто: характеры абсолютно разные. Ося очень спокойный и уравновешенный, Кеша — свободолюбивый, не любит ласку и чужие руки, а Персик — настоящий бунтарь, никого не боится и везде лезет. Все трое — хорошие охотники, но Ося и Кеша уже немолоды, поэтому сейчас музей от грызунов хранит Персик. Гости музея котов любят, а те спокойно позволяют себя гладить и фотографировать. А если внимание публики их все же утомит — поднимаются на верхние этажи в кабинеты сотрудников. "Коты иногда устают от людей, как и люди устают друг от друга", — поясняет Щеглова. Советник по вопросам уюта Хвостатые "сотрудники" в Петербурге есть не только в музеях и театрах. Особенный работник имеется даже в администрации города — в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. "Мосю нашли у метро "Фрунзенская", он несколько недель прожил в подъезде жилого дома, пока волонтеры его в приют не забрали. Моисей не воспринимает других кошек. Он и в приюте всех лупил. Когда мы приехали выбирать, хозяйка приюта сказала: "Забирайте этого" — говорит председатель комитета Сергей Макаров. Драчливый среди своих сородичей и доминантный по натуре, Мося стал любимым членом рабочего коллектива у всех сотрудников, ласковым и веселым.

Моисея в КГИОП будто бы привела сама судьба: кот неведомым образом оказывается в закрытых на ключ кабинетах, любит спать на чертежах. Однажды он самостоятельно нашел выход на улицу с четвертого этажа здания, пройдя настоящий лабиринт служебных помещений! Мосю большое количество людей в комитете не тревожит: он очень общительный и любит быть в центре внимания. При этом он совсем не докучает своим коллегам: обучен всем правилам приличного поведения и редко мурчит. "Я его называю Советником по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе. И Моисей со своей задачей с большим достоинством справляется", — улыбается Макаров. Спасая — спасай Кошка как сотрудник учреждений — это не только весело и необычно, это ответственно, часто сложно. "Не бывает животных бездомных: для многих животных город — это дом. Но вот животные безнадзорные бывают", — уверена директор "Республики кошек" Анна Кондратьева. Многие культурные учреждения годами борются с заблудившимися на их территории котами, выгоняют их вместо того, чтобы помочь.

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