МЧС сообщило о рекордных запасах снега в некоторых регионах России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МЧС РФ фиксирует рекордные запасы снега на территории центра России, а также в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На территории Центральной России, в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока сформировались обильные снегозапасы. Последний раз подобная ситуация наблюдалась 25 лет назад", - процитировали в пресс-службе главу МЧС Евгения Зиничева, выступившего с докладом на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В МЧС оценили, что снега выпало в два раза больше среднемноголетних значений. Это может усложнить прохождение весеннего половодья. Чтобы минимизировать его последствия и избежать ЧС, в регионах завершается подготовка водохранилищ и гидротехнических сооружений к весеннему паводку. Ледокольные работы запланированы на участках рек протяженностью свыше 1 тыс. км. На лето и осень в 33 регионах планируется увеличить пропускную способность русел рек на участках до 190 км. Также запланирован капремонт 55 гидротехнических сооружений в 32 субъектах РФ.

"Все работы по безопасному пропуску паводковых вод, в частности, распиловка и чернение льда, должны быть согласованы с органами управления территориальных подсистем РСЧС и учитывать общую обстановку. Несогласованность в таких действиях недопустима", - подчеркнул Зиничев.