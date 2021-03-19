На месте загрязнения Волги в Ярославле установили боновые заграждения

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта /ТАСС/. Боновые заграждения установили на месте обнаружения масляного пятна на Волге в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. Информация о появлении нефтяного пятна на Волге рядом с промзоной в Дзержинском районе Ярославля появилась в соцсетях 16 марта. В районе появления пятна под землей расположен коллектор ТЭЦ-1. Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали превышение нормы содержания нефтепродуктов в Волге на месте обнаружения масляного пятна в 1,5 раза.

"По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, на участке поступления нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения вниз по течению. Ведется мониторинг ситуации", - говорится в сообщении.

Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования провел проверку информации о загрязнении. При обследовании акватории было обнаружено поступление нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора на Полушкиной роще в Ярославле. Информация и материалы обследования были переданы в региональное управление Росприроднадзора. Проверку также начала природоохранная прокуратура.