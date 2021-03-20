Превышение ПДК по углеводородам не обнаружили ниже по течению от аварии на Оби

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты "НижневартовскНИПИнефть" не обнаружили превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) по углеводородам в пробах воды из Оби, взятых ниже по течению от места аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Но в пробах в 500 м выше по течению превышение продолжает фиксироваться, сообщили в субботу в пресс-службе "Сибуртюменьгаз".

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании, в акватории возник пожар. По расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубы могло находиться до 700 т углеводородов.

"Специалистами научно-исследовательского проектного института АО "НижневартовскНИПИнефть" проведены исследования образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятые 17 марта. Ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 м выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам. Вопрос будут исследовать независимые эксперты Сибирского отделения РАН", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что 19-20 марта площадь остаточного горения на поверхности реки снизилась - остаются единичные очаги.

"Группа экспертов Сибирского отделения РАН продолжает работу в районе продуктопровода "Сибуртюменьгаза" на реке Обь. Эксперты провели отбор 24 проб воды и 6 проб донных отложений из 6 точек. Они будут исследованы на предмет наличия в них углеводородов и в случае обнаружения - их компонентного состава", - добавили в компании.