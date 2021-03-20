Воронежские власти объяснили срыв сроков строительства 12 ФАПов ситуацией с пандемией

ТАСС, 20 марта. Причиной срывов сроков строительства 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Воронежской области местные власти назвали сложную экономическую ситуацию у подрядчика из-за пандемии. При этом денежные средства, предусмотренные на медобъекты, сохранены и будут предоставлены новой подрядной организации, сообщили журналистам в субботу в департаменте здравоохранения региона.

Ранее Следственный комитет и прокуратура области начали проверку после сюжета на федеральном канале, где рассказывалось об отсутствии квалифицированной медпомощи в ряде поселков Воронежской области. Так, в селе Журавка Богучарского района на выделенные деньги был заключен контракт на строительство ФАП, однако подрядчик оказался недобросовестным и не достроил объект. Также упоминалось, что подобные проблемы имеются в 11 других селах региона.

"Строительство следующих ФАПов, в селе Журавка и еще 11 населенных пунктах, было начато в 2020 г., но временно приостановлено по объективным причинам: подрядчик ООО "Альфа-Гарант" не смог полностью выполнить условия контракта из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. Денежные средства, предусмотренные на строительство этих 12 объектов, сохранены и будут предоставлены новому подрядчику", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.

По данным ведомства, в ближайшее время состоится аукцион на определение нового подрядчика, который в этом году завершит строительство всех 12 объектов. "Временная задержка строительства упомянутых ФАПов и амбулаторий никак не влияет на оказание медицинской помощи жителям этих населенных пунктов. Везде есть действующие медицинские подразделения, сотрудники которых лечат граждан, выдают льготные лекарства, вакцинируют, выходят на вызовы", - отметили в департаменте.