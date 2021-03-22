Снежный циклон накрыл часть территории Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Циклон с западных регионов страны принес сильный снег и ветер на территорию Хабаровского края, погода испортилась в восточных районах региона и на побережье Татарского пролива. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Циклон с западных регионов страны принес снег, местами сильный, и ветер на часть территории Хабаровского края. Погода испортилась Николаевском, Ульчском, Ванинском и Советско-Гаванском районах", - сказали в Гидрометцентре.

Накануне снег, местами сильный, прошел по центральным районам региона. Сильный снег сейчас идет в Ванинском и Советско-Гаванском районах, там уже выпало 14 мм осадков. В течение дня на побережье Татарского пролива усилится ветер до 15-20 м/с.

Непогода будет сохранятся в ближайшие сутки, по мере смещения циклона на Сахалин осадки и ветер будут ослабевать.

В Ванино, как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Хабаровского края, из-за сильного снега и гололедицы на двух перекрестках произошли массовые ДТП. На одном из перекрестков столкнулись четыре машины, на другом - семь. "Машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Автомобили растаскивают", - сказали в Госавтоинспекции. В Советско-Гаванском районе утром в понедельник на дороге в аварию попал лесовоз, бревна раскатились по трассе, мешая проезду. Сейчас проезд освобожден.

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