Лавинную опасность объявили в горных районах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 марта. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за циклона, который подойдет к берегам полуострова ночью во вторник, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Лавинная опасность объявлена с 23 по 25 марта включительно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, в Петропавловске-Камчатском, а также на вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

По прогнозам синоптиков, Камчатка окажется в зоне атмосферного вихря ночью во вторник. Непогода принесет на полуостров метель и сильный ветер.