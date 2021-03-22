Общественный транспорт Благовещенска в Амурской области планируют обновить в 2022 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 марта. /ТАСС/. Около 270 автобусов, обслуживающие городские автобусные маршруты в Благовещенске Амурской области, запланировано обновить до середины 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.

"Благовещенск готовится к переходу на новую модель транспортного обслуживания населения. По предварительной информации заменить предстоит 250-270 автобусов до середины 2022 года. <…> на более комфортные, низкопольные, оборудованные автоинформаторами, электронной строкой, адаптированные для маломобильных групп граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа в этом направлении уже началась: в этом году при поддержке правительства региона для муниципального предприятия "Автоколонная 1275" будут приобретены восемь автобусов. Ранее, гараж учреждения пополнился пятью автобусами, частные перевозчики заменили 23 автобуса.

Кроме того, переход на новую модель транспортного обслуживания населения, предусматривает разработку более удобной сети автобусных маршрутов, внедрение электронных билетов, развитие информационных сервисов для пассажиров.

"В апреле в Благовещенске будет объявлен аукцион на разработку новой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Существующая сеть автобусных маршрутов устарела, она было разработана около 20 лет назад. С тех пор изменился пассажиропоток, Благовещенск прирос новыми кварталами. Это необходимо отразить в схеме", - отметили в пресс-службе мэрии.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.