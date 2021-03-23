Мир на чешуе: хабаровская художница делает картины из рыбьей кожи

Народы, живущие по берегам Амура, — нанайцы, ульчи, удэгейцы и другие — веками использовали пойманную в реке рыбу не только в еде. Из рыбьей кожи делали одежду, сумки и обувь

Сейчас кожа рыб в быту коренных народов практически не используется. Член Союза художников России Елена Киле нашла ей применение в своих картинах. Она рассказала ТАСС о том, почему жителей Приамурья называли "рыбьекожими" и какая краска получается из кетовой икры. Под присмотром хозяина рек В небольшой мастерской художницы светло и уютно, на стенах висят картины, а из кармашков самодельных органайзеров из джинсы выглядывают инструменты — кисти, карандаши, секаторы, стамески и ножи для резьбы. На полке среди кружек, корзинок, баночек и шкатулок прячется деревянная фигурка Калгамы — хозяина гор, рек, пушного зверя и рыбы по нанайской мифологии.

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Елена создает здесь картины из рыбьей кожи, технологию выделки которой народы Приамурья применяли с давних пор. Богатые рыбой воды Амура круглый год кормили населявших его берега людей: рыбу впрок заготавливали на зиму, а кожу использовали для изготовления праздничных и повседневных халатов, рукавиц, накидок, сумок, теплой обуви и парусов. Такая традиция была распространена среди нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев и других народов. Неслучайно в китайских летописях народы Приамурья называли "юй-питадзе" — рыбьекожие иноземцы, или одевающиеся в шкуры рыбы. Несмотря на кажущуюся непрочность, кожа после выделки становится крепкой, не промокает и хорошо держит тепло. Сделанные из нее вещи при бережном обращении служат долгие годы — например, расписные свадебные одежды поколениями передавались от матери к дочери. С развитием промышленных тканей искусство обработки рыбьей кожи и применение ее в быту ушли в прошлое, возродившись уже как экзотичное ремесло. Мастера делают из рыбьей кожи женские сумки — клатчи, кошельки, ремни, обувь, используют при изготовлении украшений и декора для интерьера. Елена Киле применила традицию в своих картинах. Ковры из селезней, берестяные короба Художница родилась в нанайском селе Дада — небольшом поселении на правом берегу Гассинской протоки Амура, которое считается одним из древнейших в Приамурье. Тяга к творчеству проявлялась в семье Елены у каждого. Дед — рыболов и охотник — вырезал из дерева сэвэнов, скульптурные воплощения нанайских духов. Отец пел и танцевал, выступал в Краснознаменном ансамбле песни и пляски. Мать искусно вышивала. Многому Елену научила бабушка. "Она, кажется, умела все — плела циновки из тростника, делала берестяные короба со сложными тиснеными узорами, красивые, черно-зеленые с переливами ковры из шкур с перьями селезней, украшала одежду узорной вышивкой, шила покрывала, халаты и делала обувь из рыбьей кожи, сшивая [лоскуты] нитками из сухожилий", — рассказывает художница.

Бабушка делала обувь из кожи кеты, набивала ее длинной, тонкой и упругой травой наокта, после вкладывала внутрь ватные носочки, а сверху перетягивала шнурками. В такой обуви, которую называют олочи​, — легкой и прочной — ноги не замерзали даже в морозы. В олочах еще девочкой бегала и сама Киле. Достался Елене Александровне и сделанный бабушкой нарядный халат. Он украшен и вышивкой, и узорами, нанесенными натуральными красками. Так, для получения черных и темно-коричневых оттенков сажу смешивали с растолченной щучьей или кетовой икрой, а для голубых и темно-синих использовали лепестки лазорника. В детстве шустрая и непоседливая девочка замирала, видя бабушку за работой. "Многому училась, просто наблюдая, чему-то — когда помогала", — вспоминает она. Письмо, попавшее в шторм Киле признается, что всегда любила рисовать и ребенком делала это повсюду: палочкой — на песке, углем — на стенах и перегородках, карандашами и красками — на бумаге. "Все книги изрисовала. Рисовала даже обувным кремом, когда не было нужного цвета в палитре. Изображала природу, подружек. И когда после школы пришло время определяться с будущей профессией, не раздумывая отправила работы в московский университет на художественно-графический факультет. Их приняли, меня пригласили на экзамен", — говорит Елена Александровна. Но в судьбу нанайской художницы вмешалась природа: из-за шторма на Амуре ответное письмо не успели доставить вовремя, и тогда девушка поступила на худграф Хабаровского государственного пединститута. Свою жизнь она связала с творчеством: преподавала искусство в школах и в институте, работала в краеведческом музее, многие из ее учеников стали признанными мастерами. Будучи педагогом, никогда не оставляла любимые занятия — графику и прикладное искусство. В 1996 году за цикл работ и изготовление национальных костюмов она стала лауреатом премии главы Хабаровского края в области литературы и искусства. Тогда же Киле участвовала в выставке "Искусство нанайцев" в Японии. Несмотря на почтенный возраст — в этом году ей исполнилось 72 года, — она продолжает участвовать в выставках и создавать новые работы. В марте ее очередная экспозиция открылась в Доме народного творчества в Хабаровске.

Картины художницы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом, в коллекциях музеев и галерей, в том числе в Германии, Канаде, Китае, США и Японии. В Канаду художница возила около 50 своих работ — выкупили все до единой. В 1998 году Елену Александровну приняли в Союз художников России, и тогда же она стала членом Международного объединения художников ЮНЕСКО. Она не оставляет работу и постоянно пробует новые техники — несколько лет назад решила заняться выделкой рыбьей кожи. С кожемялкой в руках Картины Киле наполнены образами из легенд народов Приамурья, рассказывают об их быте. В поисках более ярких средств для выражения своего творческого замысла художница и обратилась к природному материалу. Благо чему-то в выделке рыбьей кожи Елена Александровна научилась у бабушки, чему-то научили земляки. "Друзья подарили старинную кожемялку — деревянное приспособление, с помощью которого можно мять кожу, делая ее мягкой", — говорит художница. Процесс выделки рыбьей кожи трудоемкий и занимает много времени — на обработку кожи одной рыбы уходит больше 15 часов. Пойманную рыбу потрошат и несколько часов сушат на воздухе, затем с нее специальным ножом снимают кожу. Ее скоблят, чтобы очистить от мяса и жира, обезжиривают с помощью средства для мытья посуды, заменившего более традиционные опилки и глину, а затем растягивают на деревянных досках для просушки. Затем высушенную кожу начинают обрабатывать в кожемялке, постоянно переворачивая.

"Если нужна светлая гладкая кожа, то чешуя снимается вместе с ворсом, если темная — ворс оставляют. Рыбья кожа дает богатую цветовую палитру. Так, кожа сазана после выделки на морозе становится белой — ее использовали для свадебных и других нарядных одеяний. Правда, сазана сложнее обрабатывать, поскольку он очень жирный. Кожа сома — почти черная, бывает золотистой, есть с пятнами, у кеты — серебристая, со временем она становится красноватой. Интересная кожа у змееголова — очень похожа на змеиную", — отмечает художница. Рыбу для своих картин она ловит сама, интересные экземпляры приносят и родственники. Из готовой кожи Елена делает аппликации — национальные костюмы для мифических персонажей, оперение птиц. Тонкие полоски ложатся в основу узоров, украшают волосы, как на одном из панно, где изображены покровительница материнства Лунге и более могущественная богиня-мать Нянгня. Кожу художница оставляет в исходном цвете, показывая богатство природных красок, лишь изредка оттеняя ее акрилом. Как, например, на одном из панно, где изображен сюжет нанайской сказки о вороне и карасе — кончики крыльев ворона отливают голубым цветом.