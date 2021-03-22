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Около 3 тыс. жителей Архангельской области могут попасть в зону паводка во время ледохода

Подтопления угрожают 12 населенным пунктам

АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта. /ТАСС/. Около 3 тысяч жителей Архангельской области могут оказаться в зоне подтопления во время прохождения ледохода на реках региона, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации области.

"Риск достижения неблагоприятных отметок уровня воды в период ледохода на сегодняшний день прогнозируется в 12 населенных пунктах области, в которых проживают 2 792 человека", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Александр Цыбульский сообщил ТАСС, что ледоход и паводок в этом году на реках области ожидается сложным. По прогнозам, вскрытие льда на юго-западе региона ожидается в первой половине апреля, в центральной части - во второй и третьей декадах апреля. Это сроки, близкие к средним многолетним.

Прохождение ледохода ожидается на горизонтах ниже средних значений на 30-80 см, при этом возможно формирование крупных заторов. На Северной Двине они могут быть в районе Красноборска, на Сийских перекатах и у поселка Орлецы, в рукавах Холмогорского разветвления и на выходе из рукавов, а также в дельте. Заторы возможны в нижнем течении реки Пинега, а также на реке Мезень - от устья реки Пеза и ниже.

По данным властей Архангельской области, весной 2020 года на территории региона оказались подтоплены населенные пункты более чем в десяти районах и 180 участков дорог.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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