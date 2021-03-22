Медведи в воронежском зоопарке вышли из зимней спячки

ВОРОНЕЖ, 22 марта. /ТАСС/. Два бурых медведя Умка и Маша проснулись в понедельник после зимней спячки, рассказала ТАСС представитель зоопарка Светлана Нефедова.

"Умка сегодня раскачивается. Специалисты слышали его урчание, сегодня попробуют покормить. У нас проснулись оба медведя, но Маша активнее", - сказала Нефедова.

В 2020 году медведи вышли из зимней спячки 3 марта. Умка и Маша - старейшие обитатели Воронежского зоопарка, самец живет здесь 28 лет, самка - 18 лет.

Воронежский зоопарк основан в 1994 году, в нем содержатся более 1,7 тыс. экземпляров животных 182 видов, в том числе единственный в Черноземье африканский узкорылый крокодил.