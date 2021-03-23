В Магаданской области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 23 марта. Синоптики во вторник объявили экстренное предупреждение по всей территории Магаданской области из-за метели и местами почти ураганного ветра. Об этом сообщили журналистам в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Экстренное предупреждение на 23 марта: в течение дня в регионе ожидаются ветер скоростью 18-23 м/с, местами до 30 м/с, сильный снег, метель", - рассказали в управлении.

В окрестностях Магадана, на юге Тенькинского района, а также в Хасынском и Омсукчанском районах объявлена лавинная опасность с 08:00 местного времени 23 марта до 20:00 24 марта (00:00 23 марта - 12:00 24 марта мск).

Сейчас в регионе идет снег, скорость ветра достигает около 10 м/с. Ночью порывы ветра достигали 25-28 м/с. По информации областных властей, сильный ветер смог снести автобусную остановку в центре Магадана. Помимо этого, в связи с погодными условиями с утра ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге межмуниципального значения "Магадан - Балаганное - Талон" - единственной дороги к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживает чуть более 1 тыс. человек. Сейчас там работает снегоуборочная техника.

В конце прошлой недели на территорию Дальневосточного федерального округа пришел циклон со снегом, дождями и ветром. В Приморском, Камчатском, Хабаровском краях и Сахалинской области выпали сильные осадки. В регионах, где температура воздуха уже была плюсовой, ударили легкие морозы. К Магаданской области циклон только подошел.