Власти Мурманской области объявили об эвакуации тургруппы в Заполярье, где сошла лавина

ТАСС, 23 марта. Эвакуация организованной детской туристической группы из Санкт-Петербурга, попавшей под снежный завал в Мурманской области, начнется в светлое время суток. Об этом сообщил в Instagram глава региона Андрей Чибис, который прибыл город Мончегорск для координации оперативного штаба по спасательной операции.
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"Спасатели добрались до ребят. Готовимся к эвакуации в светлое время суток", - говорится в сообщении.
В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей, первая группа специалистов уже прибыла на место схода лавины.
Ранее власти региона установили связь с туристической группой, попавшей вечером в понедельник под снежный завал в районе ручья Маннепахк. В состав тургруппы входят 16 человек, в том числе 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.