Гидрологи ожидают поднятие уровня весеннего половодья в Приморье на 0,5-1 м выше нормы

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Весеннее половодье в Приморском крае в этом году будет сильнее, чем в прошлом году, а уровни рек на всей территории поднимутся выше средних многолетних значений на 0,5-1 м. Об этом рассказала на пресс-конференции во вторник начальник отдела гидрологических и речных прогнозов "Примгидромета" Татьяна Березнева.

"Максимальные уровни весеннего половодья ожидаются повсеместно выше уровня средних многолетних значений на 0,5-1 м, и на отдельных участках в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури - выше до 1,6 м. При прохождении максимальных уровней половодья мы ожидаем выход воды из низких берегов большинства рек края, особенно это касается центральных и западных районов. На отдельных участках рек бассейна Уссури и озера Ханка возможны подтопления хозяйственных объектов и участков дорог. В этом году половодье ожидается выше нормы, и несколько выше прошлогодних значений", - сказала Березнева.

Она добавила, что пока наиболее интенсивный процесс вскрытия отмечается на реках южных и западных районов Приморья, а на реках центральных и северных районов края преимущественно сохраняется ледостав. При этом, завершение основного процесса вскрытия рек в этом году специалисты ожидают до 5 апреля, это раньше средних многолетних значений. Далее в начале апреля начнется значительный приток в реки талых вод. Прохождения максимальных уровней половодья на реках края гидрологи прогнозируют во второй половине апреля - начале мая.

Начальник "Примгидромета" Борис Кубай в свою очередь отметил, что весна также обещает быть влажной, и ближайшие сильные осадки в крае пройдут уже в конце текущей недели. По его словам, есть основания ожидать продолжения осадков в апреле, что может усугубить паводковую ситуацию.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за своих погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки, как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.

При этом, высота снега в Приморье в начале марта текущего года превышала средние многолетние значения в 1,3-1,9 раза, в отдельных горных районах - до 2,5 раза, на приграничной территории западных районов - в 4,5-5 раз.