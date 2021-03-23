В Северной Осетии планируется создать центр подготовки альпинистов

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Детско-юношеский центр подготовки альпинистов, скалолазов и спортивных туристов планируется создать в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель федерации альпинизма Северной Осетии Казбек Хамицаев.

"Детско-юношеский центр подготовки альпинистов, скалолазов и спортивных туристов появится в республике. Он станет первым не только на Кавказе, но и в стране. За сутки центр смогут посещать около 100 посетителей разных возрастов и категорий подготовленности", - сказал собеседник агентства.

Центр планируется построить во Владикавказе. В нем будет создан современный скалодром, амфитеатр для зрителей, инструкторские комнаты и прочее.

Его посетители смогут заниматься и на скалодроме за осетинским поселком Редант со стороны Военно-Грузинской дороги. Там пробито 16 скалолазных маршрутов для лазания с нижней страховкой. Скалодром имеет преимущественно южную экспозицию, что благоприятно для лазания в зимний период. Маршруты подходят для людей среднего и выше среднего уровня подготовки.

Кроме того, во Владикавказе на базе школы №46 планируется открыть профессиональный скалолазный стенд длиной 15 м. Он также станет площадкой для тренировок участников Центра. Специалисты федерации выбрали лучшее место для строительства скалодрома, были выполнены проектные работы, реализация инициативы главы региона находится в завершающей фазе.

"В Осетии сильная школа по скалолазанию, опытные люди, которые будут выступать инструкторами. История развития этого направления очень богатая, и создание Центра назрело очень давно. Уверен, он уже в первые годы работы даст положительные результаты в виде чемпионов", - отметил Хамицаев.