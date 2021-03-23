В Перми к 2023 году создадут два экопарка в долинах малых рек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края к 2023 году планируют создать в Перми две особо охраняемые природные территории (ООПТ) в долинах малых рек Егошиха и Данилиха. Концепция проекта предполагает создание системы природных и искусственных зеленых территорий, связанных между собой, рассказала ТАСС заместитель начальника управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Ольга Дворянских на ХХ Международном форуме "Экология большого города".

"Сейчас мы завершаем практически комплексно-экологическое обследование этих территорий с разработкой проекта созданий особо охраняемых территорий, дальше мы направим материалы в Минприроды России для согласования создания ООПТ, проведем общественные обсуждения и будем издавать нормативный акт правительства Пермского края об утверждении границ режима ООПТ. <...> Эти две ООПТ будут категории "экологические парки", что предполагает учет градостроительного зонирования территории", - сказала она.

Проект получил название "Зеленое кольцо", в рамках которого запланировано обустройство рекреационных зон для отдыха. Всего предполагается благоустроить шесть участков, по три у каждой реки: Средняя дамба, Первогород, Красные казармы, Серебрянский парк, сквер Каменских, и часть речки Данилихи у Центрального рынка. Здесь появятся пешеходные дорожки, обустроенные спуски, мостики и смотровые площадки, а также система навигации. "Сама история города связана с реками. Первые поселения возникли почти 300 лет назад в долине реки Егошиха, где сейчас первое ООПТ и планируется. Эти две реки [Егошиха и Данилиха] замыкают кольцом исторический центр города Перми, поэтому этот проект приурочен к 300-летию Перми, он называется "Зеленое кольцо". Мы надеемся, что к 2023 году мы завершим создание этих особо охраняемых территорий и постараемся создать там комфортную благоустроенную среду для жителей города", - добавила Дворянских.

По данным, опубликованным на сайте администрации Перми, на территории города расположена 21 особо охраняемая природная территория регионального и местного значения.